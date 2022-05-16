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"Нет дела - нет тела": Арестович похвалил россиян за поджог военкоматов

16 мая 2022, 12:01

В России еще не задержали ни одного человека, причастного к поджогу военкоматов.

Арестович
Арестович похвалил россиян за поджоги военкоматов в РФ / Kasparov, УНИАН

Российские граждане активнее начинают проявлять свое недовольство из-за войны в Украине. Они продолжают сжигать местные военкоматы. Протест это или убеждение, что пожар в военкомате спасет их от мобилизации - неизвестно. Но подобные инциденты не могут не радовать украинцев. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович похвалил россиян.

Как добавил Арестович, только за последние сутки были сожжены военкоматы в Волгограде, Пронске и Гуково.

"Российские граждане сообразили на практике, что лучший способ остановить войну и своё личное (!) участие в войне - это сгоревший военкомат. Нет дела - нет тела. Все просто", - написал Арестович.

Он отметил, что пока в России не задержали ни одного человека, причастного к поджогам военкоматов.

Арестович хвалит россиян за поджоги военкоматов / Скриншот

Что известно о поджогах военкомантов в РФ

Напомним, в ночь с 17 на 18 апреля в поселке городского типа Зубова Поляна в Мордовии забросали "коктейлями Молотова" военкомат. В результате пожара пострадали комнаты, где хранились данные призывников.

5 мая пожар в здании военкомата произошел в российском городе Нижневартовск. Его забросали коктейлями Молотова. В результате пожар начался как минимум в одном кабинете военкомата, а также в коридоре за входной дверью.

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Накануне 9 мая в российском городе Череповец сожгли еще один военный комиссариат. Здание забросали коктейлями Молотова. Пожар начался как минимум в трех комнатах на первом этаже. Украинский журналист Андрей Цаплиенко отметил, что это уже минимум седьмой военкомат, который подожгли на территории РФ с начала полномасштабной войны в Украине.

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