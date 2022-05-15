"Жители Донбасса для России расходный материал": жены оккупантов из "ЛНР" штурмуют военкоматы

Жены оккупантов из "ЛНР" штурмуют военкоматы / скриншот

Во временно оккупированных Ровеньках на Луганщине жены "мобилизованных" вышли на митинг. Они заявили, что их мужей бросили на поле боя.

Женщины требовали встречи с главарем "ЛНР" Леонидом Пасечником, сообщил украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

Женщины пришли в местный военкомат и устроили там пикет. По их словам, их мужей "мобилизовали" в качестве резервистов, а потом отправили на войну и бросили на поле боя без прикрытия. Журналист уточнил, что речь идет о Харьковском направлении.

"Командование не знает, что они там находятся. Русские войска уехали, наших резервистов бросили... Вы ночью крепко будете спать, а мы – под военкоматом", - заявили в трубку жены "мобилизованных".

Читайте также"Я хочу вернуться к семье не в гробу": российские солдаты устроили бунт, командовании в яростиВ то же время Казанский отметил, что старания женщин из "ЛНР" напрасны, ведь Пасечник ничего не решает.

"Решения принимаются в России. И как я уже не раз писал – жители Донбасса для российских властей просто дешевый расходный материал, который никому не жалко", – отметил он.

Напомним, накануне 9 мая в российском городе Череповец сожгли очередной военный комиссариат. Здание забросали коктейлями Молотова. Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что это уже седьмой военкомат, который горит на территории Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также мы рассказывали, что служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись разговора российских военных, в котором один из оккупантов рассказывает, что все больше военных РФ начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украину.

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