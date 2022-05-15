"Жители Донбасса для России расходный материал": жены оккупантов из "ЛНР" штурмуют военкоматы

Протестующее говорят, что об их мужьях попросту забыли.
Во временно оккупированных Ровеньках на Луганщине жены "мобилизованных" вышли на митинг. Они заявили, что их мужей бросили на поле боя.
Женщины требовали встречи с главарем "ЛНР" Леонидом Пасечником, сообщил украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.
Женщины пришли в местный военкомат и устроили там пикет. По их словам, их мужей "мобилизовали" в качестве резервистов, а потом отправили на войну и бросили на поле боя без прикрытия. Журналист уточнил, что речь идет о Харьковском направлении.
"Командование не знает, что они там находятся. Русские войска уехали, наших резервистов бросили... Вы ночью крепко будете спать, а мы – под военкоматом", - заявили в трубку жены "мобилизованных".
Читайте также"Я хочу вернуться к семье не в гробу": российские солдаты устроили бунт, командовании в яростиВ то же время Казанский отметил, что старания женщин из "ЛНР" напрасны, ведь Пасечник ничего не решает.
"Решения принимаются в России. И как я уже не раз писал – жители Донбасса для российских властей просто дешевый расходный материал, который никому не жалко", – отметил он.
Напомним, накануне 9 мая в российском городе Череповец сожгли очередной военный комиссариат. Здание забросали коктейлями Молотова. Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что это уже седьмой военкомат, который горит на территории Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Также мы рассказывали, что служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись разговора российских военных, в котором один из оккупантов рассказывает, что все больше военных РФ начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украину.
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