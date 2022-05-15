Пограничники РФ задержали позорно сбежавших из Украины боевиков "ЛНР"

Испуганные боевики "ЛНР" случайно попали в Белгородскую область, когда убегали от ВСУ
Боевики "ЛНР" из 206 полка так пытались скрыться от замеса, который им устроили ВСУ, что случайно забрели в Белгородскую область России. Там их почему-то радостно не встретили. Местные пограничники сразу же задержали вооруженных, но напуганных боевиков. Главное управление украинской разведки перехватило разговор жены со своим супругом-оккупантом на Херсонщине.
Как рассказывает женщина, командование "кинуло" боевиков прямо на поле боя. Россия и сама, судя по всему, отказалась от своих наемников. Пограничники РФ, задержавшие оккупантов, заявили, что "они нигде не числятся".
"Командование свалило, бросило их. По итогам командования где-то дома, в Ровеньках. А они там. Их пограничники задержали и держат там. Не понимают, кто они и что с ними делать. Говорят, кто вы такие, нигде вы не числитесь. Сейчас там разбираются с этим полком. Какая-то куча людей с оружием, незаконно перешедшая границу", - рассказала женщина.
Что теперь будет с задержанными боевиками - неизвестно. Не исключено, что их отправят обратно на убой в Украину.
Женщина также добавила, что ранее были задержаны боевики "ДНР" из 115-го полка. История с ними так и не закончилась, их "удерживают, морят голодом и угрожают расстрелом".
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Провал путинской армии в Украине
Напомним, разведка Британии сообщила о том, что планы Путина в Украине провалились и это подтверждает ситуация в Херсонской области. Так как жители региона продолжают показывать свое несогласие с российской оккупацией.
Что касается "ЛНР", то там жены оккупантов уже активно штурмуют местные военкоматы и требуют встречи с главарем Леонидом Пасечником. Они возмущены тем, что командование бросило их мужей-боевиков прямо на поле боя без прикрытия.
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