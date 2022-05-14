Ситуация в Херсоне показывает провал амбициозных планов Путина в Украине – британская разведка

Если в России даже удастся провести "референдум" о создании так называемой "ХРН" на территории Херсонщины, то результаты будут подтасованными.
Установление российскими оккупантами в Херсоне пророссийской администрации лишь подчеркивает, что амбициозные политические планы российского диктатора Владимира Путина в Украине провалились.
"Военно-гражданская администрация Херсона", которая была установлена оккупантами, объявила, что будет просить РФ включить регион в свой состав. Об этом сообщает разведка Минобороны Британии в новом обзоре.
Как отмечают в британской разведке, Россия в первоначальном плане вторжения в Украину вполне вероятно предполагала, что будет применять методы сфальсифицированных референдумов, чтобы взять украинские территории под свой контроль.
"Тот факт, что РФ достигла успеха только в установлении местного пророссийского руководства в Херсоне, подчеркивает провал вторжения России в достижении прогресса в направлении ее политических целей в Украине", – отмечают в Минобороны Британии.
Отмечается, что страна-агрессор может сфальсифицировать результаты "референдума" о создании так называемой "ХРН" на территории Херсонщины, если РФ таки удастся такое мероприятие провести.
Однако жители Херсонщины скорее всего продолжат показывать свое несогласие с российской оккупацией, отмечают в британской разведке.
Путин может попытаться объявить "ХРН" в Херсонской области
Ранее сообщалось, что на Херсонщине готовится "референдум" об объявлении "ХНР", которую захватчики также могут присоединить к своей стране.
Позже стало известно, что российские оккупанты уже даже начали печатать бюллетени для "референдума".
Также сообщалось, что вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова приехала в оккупированный российскими захватчиками Херсон, чтобы помогать колаборантам.
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