"Мой Херсон вам в рот не влезет": Беленюк показал яркую обновку

Беленюк показал яркую обновку / УНИАН

Олимпийский чемпион Токио 2020, нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк похвастался новым весенно-военным образом.

На своей страничке в Instagram он опубликовал фото, на котором запечатлен в серых спортивных брюках и черной футболке с изображением арбуза и надписью "Мой Херсон вам в рот не влезет".

"Май – время переходить на футболки", - подписал фото Беленюк.

Тем временем во временно оккупированном Россией Херсоне уличный музыкант исполнил гимн Украины играя на гитаре. В местных Telegram каналах распространяется видео игры мужчины перед прохожими прямо у проезжей части.

Также Херсонские партизаны объявили награду 500 тысяч гривен за голову главного местного коллаборанта Кирилла Стремоусова, который в среду, 11 мая, заявил о том, что намеревается обратиться от лица региона к российскому диктатору Путину ‒ чтобы тот немедленно присоединить область к стране-агрессору.

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