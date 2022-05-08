Наплевал на оккупацию: в Херсоне уличный музыкант поразил исполнением гимна Украины

Уличный музыкант исполняет гимн Украины в Херсоне / Скриншот

Во временно оккупированном Россией Херсоне уличный музыкант исполнил гимн Украины играя на гитаре.

В местных Telegram каналах распространяется видео игры мужчины перед прохожими прямо у проезжей части.

Обратим внимание, что музыкант был с протезом для ноги и играл мелодию гимна на оживленной улице.

Добавим, что исполнение гимна Украины в оккупированном городе не оставило равнодушными многих людей. Они щедро вознаградили смелого мужчину денежными купюрами.

Ранее сообщалось о том, что в первые дни оккупации Херсона российские военные убили в городе почти 40 мирных жителей.

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