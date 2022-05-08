Наплевал на оккупацию: в Херсоне уличный музыкант поразил исполнением гимна Украины

Исполнение гимна Украины в оккупированном городе не оставило равнодушными многих людей.
Во временно оккупированном Россией Херсоне уличный музыкант исполнил гимн Украины играя на гитаре.
В местных Telegram каналах распространяется видео игры мужчины перед прохожими прямо у проезжей части.
Обратим внимание, что музыкант был с протезом для ноги и играл мелодию гимна на оживленной улице.
Добавим, что исполнение гимна Украины в оккупированном городе не оставило равнодушными многих людей. Они щедро вознаградили смелого мужчину денежными купюрами.
Ранее сообщалось о том, что в первые дни оккупации Херсона российские военные убили в городе почти 40 мирных жителей.
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Автор: Алексей Тесля