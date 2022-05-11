В Херсоне партизаны объявили награду в 500 тысяч за коллаборанта, призывавшего присоединить область к РФ

Кирилл Стремоусов / ua.depositphotos.com и Visnik.ks.ua

Херсонские партизаны объявили награду (500 тысяч гривен) за голову главному местному коллаборанту Кириллу Стремоусову, который в среду, 11 мая, заявил о том, что намеревается обратиться от лица региона к российскому диктатору Путину ‒ чтобы тот немедленно присоединить область к стране-агрессору

"Город Херсон ‒ Россия, никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской федерации", - цитирует коллаборанта русское пропагандистское агентство РИА Новости.

В Офисе президента Украины назвали такое обращение максимально манипулятивным и никчемным.

"Единственное обращение, которое могут готовить гауляйтеры Херсонской области - прошение о помиловании после приговора суда", ‒ заявил советник руководителя ведомства Михаил Подоляк.

Ситуация в Херсоне

Войска России в начале марта осуществили военное вторжение в Херсон и оккупировали город. Местные жители выступают против захвата области страной-агрессором. Они выходят на улицы и принимают участие в мирных митингах в поддержку Украины.

Оккупанты РФ 25 апреля захватили здание Херсонского городского совета. Захватчики выгнали работников мэра из их кабинетов. Градоначальник Колыхаев вынужденно покинул свое рабочее место. Флаг Украины сняли со здания.

Вооруженные силы Украины продолжают наступление с целью освобождения Херсонской области. На данный момент удалось освободить 5 населенных пунктов.

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