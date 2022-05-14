В РФ стартовала скрытая мобилизация: пушечное мясо бросают в "мясорубку" – ГУР

Российские оккупанты / facebook.com/Mikokuk

РФ уже исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп, рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как говорится в сообщении ГУР в Facebook, в Белгородской и Ростовской областях на основе призывников и мобилизационных ресурсов формируются новые подразделения, которые направляются на территорию Украины, сообщает пресс-служба.

"В России на государственном уровне продолжается скрытая мобилизация. В Белгородской и Ростовской областях на основе призывников и мобилизационных ресурсов формируются новые подразделения оккупационных войск, которые направляются на территорию Украины. Однако применение таких войск преимущественно неэффективно", - заявил в эфире общенационального марафона представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, через военкоматы вызывают военнообязанных, они подписывают контракты, после чего формируются новые подразделения и направляются на территорию Украины.

"Во многих случаях это не эффективно, но мы реально понимаем, что на сегодняшний день ресурсы, касающиеся наиболее боеспособных батальонно-тактических групп российская федерация исчерпала. Хотя у нее еще достаточно резервов для того, чтобы вводить на территорию Украины", – подчеркнул представитель военной разведки Украины.

Также Скибицкий заявил о подавленности и депрессивном морально-психологическом климате в подразделениях российских оккупационных войск.

"Наиболее удрученное моральное состояние – у военнослужащих 1 и 2 армейских корпусов с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Потому что именно там происходит принудительная мобилизация и призыв в ряды российских оккупационных войск. Неподготовленный личный состав, не имеющий, по сути, боевого опыта, направляется сейчас на наиболее важные направления", - сказал он.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 26 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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