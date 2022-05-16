Когда будет достаточно оружия: ВСУ пойдут в активное контрнаступление в середине лета – Арестович

Арестович объяснил, когда в Украину поступит достаточно оружия для контрнаступления/ Офис президента, Reuters

Украина сможет активно контратаковать российских оккупантов, когда в наше государство поступит достаточное количество тяжелого вооружения, которое предоставляют международные партнеры.

По предварительным оценкам, достаточно оружия может поступить в середине лета. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин live".

Он отметил, что Украина будет получать оружие не только от Соединенных Штатов Америки по программе ленд-лиза, но и от других государств. По его словам, ленд-лиз является лишь одним из источников.

"Вот немцы в очередной раз заявили, что украинские военные уже проходят обучение на их гаубицах Panzerhaubitze 2000. Очень хорошее оружие, качественное. Уже проходят, значит, скоро поедут. Американцы насчитали, что из 90 гаубиц 89 уже здесь и стреляют там по полной. Понемногу движется эта история", – отмечает советник главы ОП.

По его словам, серьезное количество оружия удастся накопить не раньше июля этого года.

"Первое серьезное оружие, думаю, приедет не раньше июля. Точнее, в серьезных количествах. Надо правильно понимать. Идти оно будет и раньше, но вот... Не раньше июля", – говорит Арестович.

Напомним, украинские артиллеристы разбили технику российских оккупантов, которая двигалась украинскими полями. Меткими ударами ее уничтожили артиллеристы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Ранее американские аналитики отмечали, что российские войска могут бросить больше сил на захват Северодонецка и Лисичанска на Луганщине, при этом они могут отказаться от идеи достичь административных границ Донецкой области.

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