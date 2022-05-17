У Путина озвучили розовые мечты о мире после войны, где "России будет комфортно существовать"

У Путина заговорили о мире после войны, где "России будет комфортно существовать"/ Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков "напророчил", что после войны РФ против Украины в мире будет мир, где "будут слышать голос РФ, и где ей будет комфортно существовать".

Слова Пескова процитировал российский "Интерфакс". Пресс-секретарь российского диктатора размечтался, что после того, что РФ сделала в Украине, они смогут "уверенно стоять на ногах".

"Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, безопасно, и где мы будем уверенно стоять на своих ногах", – сказал Песков.

Ситуацию, в которой оказалась Россия после развязывания полномасштабной войны против Украины, пресс-секретарь президента РФ описал как "идеальный шторм и момент истины".

Помимо этого, Песков выразил уверенность, что их действия в Украине поддерживает население РФ.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Кремля об уверенности в "победе" в войне против Украины. "Русская победа" включает тотальные санкции и международное пренебрежение, напомнил он.

Также ранее сообщалось, что гуманитарная операция по спасению украинских защитников Мариуполя продолжается. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, в интересах сохранения жизней 16 мая были эвакуированы 52 тяжелораненых украинских военнослужащих.

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