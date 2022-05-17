У Путина озвучили розовые мечты о мире после войны, где "России будет комфортно существовать"

Песков размечтался, что после войны в Украине в мире будут "слышать голос России".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков "напророчил", что после войны РФ против Украины в мире будет мир, где "будут слышать голос РФ, и где ей будет комфортно существовать".
Слова Пескова процитировал российский "Интерфакс". Пресс-секретарь российского диктатора размечтался, что после того, что РФ сделала в Украине, они смогут "уверенно стоять на ногах".
"Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, безопасно, и где мы будем уверенно стоять на своих ногах", – сказал Песков.
Ситуацию, в которой оказалась Россия после развязывания полномасштабной войны против Украины, пресс-секретарь президента РФ описал как "идеальный шторм и момент истины".
Помимо этого, Песков выразил уверенность, что их действия в Украине поддерживает население РФ.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Кремля об уверенности в "победе" в войне против Украины. "Русская победа" включает тотальные санкции и международное пренебрежение, напомнил он.
Также ранее сообщалось, что гуманитарная операция по спасению украинских защитников Мариуполя продолжается. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, в интересах сохранения жизней 16 мая были эвакуированы 52 тяжелораненых украинских военнослужащих.
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