В Украине могут продлить военное положение и сроки мобилизации: Зеленский внес в Раду законопроекты

В Украине могут продлить военное положение и сроки мобилизации/ Facebook АТО, Офис президента

Глава Украинского государства Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают продление срока действия военного положения в Украине и срока проведения всеобщей мобилизации в нашей стране.

Об этом сообщается на сайте Рады. Однако тексты проектов законов №7389 и №7390 пока отсутствуют. Стоит отметить, что ранее военное положение продолжалось на 30 дней.

Отмечается, что оба законопроекты подали в ВР в среду, 18 мая.

Напомним, в Украине был введен режим военного положения утром 24 февраля 2022 года – сразу после начала широкомасштабного вторжения России на территории Украины.

Затем военное положение дважды продлевали на 30 дней – депутаты Верховной Рады голосовали за это 15 марта и 21 апреля. Пока он действует до 25 мая.

Что предусматривает военное положение

Согласно закону О военном положении, в Украине может вводиться:

обязательная трудовая повинность,

отчуждение личного имущества,

ограничения на передвижение,

комендантский час,

запрет на торговлю оружием и алкоголем,

запрет на массовые мероприятия и забастовки,

ограничение работы средств связи и интернета,

запрет военнообязанным менять место жительства.

Ранее Арестович рассказал, какую команду получили российские оккупанты. Российская армия получила указание захватить позиции, на которых будет удобнее обороняться – они занимают холмы, населенные пункты и природные рубежи.

Также ранее Подоляк назвал стратегическую цель Кремля. По его словам, развязывая широкомасштабную войну против Украины, страна-агрессор РФ рассчитывала поссорить весь мир. Однако Кремль не ожидал столкнуться с тем, каким сплоченным оказался мир против их агрессии.

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