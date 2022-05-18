В Украине могут продлить военное положение и сроки мобилизации: Зеленский внес в Раду законопроекты

Проекты законов подали 18 мая.
Глава Украинского государства Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают продление срока действия военного положения в Украине и срока проведения всеобщей мобилизации в нашей стране.
Об этом сообщается на сайте Рады. Однако тексты проектов законов №7389 и №7390 пока отсутствуют. Стоит отметить, что ранее военное положение продолжалось на 30 дней.
Отмечается, что оба законопроекты подали в ВР в среду, 18 мая.
Напомним, в Украине был введен режим военного положения утром 24 февраля 2022 года – сразу после начала широкомасштабного вторжения России на территории Украины.
Затем военное положение дважды продлевали на 30 дней – депутаты Верховной Рады голосовали за это 15 марта и 21 апреля. Пока он действует до 25 мая.
Что предусматривает военное положение
Согласно закону О военном положении, в Украине может вводиться:
- обязательная трудовая повинность,
- отчуждение личного имущества,
- ограничения на передвижение,
- комендантский час,
- запрет на торговлю оружием и алкоголем,
- запрет на массовые мероприятия и забастовки,
- ограничение работы средств связи и интернета,
- запрет военнообязанным менять место жительства.
Ранее Арестович рассказал, какую команду получили российские оккупанты. Российская армия получила указание захватить позиции, на которых будет удобнее обороняться – они занимают холмы, населенные пункты и природные рубежи.
Также ранее Подоляк назвал стратегическую цель Кремля. По его словам, развязывая широкомасштабную войну против Украины, страна-агрессор РФ рассчитывала поссорить весь мир. Однако Кремль не ожидал столкнуться с тем, каким сплоченным оказался мир против их агрессии.
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