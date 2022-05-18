Потерял обе ноги и руку: под Изюмом украинскому бойцу удалось выжить после подрыва на мине

Под Изюмом украинскому бойцу удалось выжить после подрыва на мине/ Скрин из видео

Украинский военный Антон Гладун после подрыва на мине остался без обеих ног и руки. Он защищал родное государство в самых горячих точках, а под Изюмом получил тяжелое ранение.

Сейчас родные украинского 22-летнего воина собирают средства на протезирование. Историю бойца рассказали журналисты ТСН.

Защитник Украины рассказывает, что они с товарищами попали на минное поле в посадке под Изюмом, когда возвращались с боевого задания.

"Шли посадкой, и там были разбросаны кассетные мины, никто о них не знал", – говорит Антон.

Рядом с миной шагнул собрат парня – боеприпас взорвался, и он погиб. Антон получил тяжелое ранение. Его доставили в местную районную больницу, где он пробыл шесть дней в коме.

Очнулся уже тогда, когда его перевезли в госпиталь в Харькове. Он сразу понял, что остался лишь с одной рукой, но еще долго чувствовал фантомные боли. Также у него были переломы и многочисленные осколки мин в теле.

"Я тогда подумал: главное, что жив", – вспоминает военный.

Дома не находили себе места родители и младшая сестра Антона. Они сначала не знали, где именно воюет парень – он не рассказывал, чтобы не волновать родных людей. Когда же попал в беду, связь с ним вообще оборвалась.

Антон из-за состояния шока забыл контакты родных. Поэтому, чтобы связаться с ними, медсестра госпиталя опубликовала пост в соцсетях с фотографией парня.

"Она написала: "Добрый день, я медсестра реанимационного отделения Харьковского военного госпиталя. Антон Гладун у нас в отделении". У меня одно, что он нашелся. И он жив. Там на фотографии не видно, что с ним, как", – рассказывает сестра защитника Украины.

Родные узнали о состоянии бойца уже тогда, когда приехали к нему в больницу. Сейчас родственники собирают средства на протезы для воина.

Антон настроен оптимистично, хочет как можно быстрее получить лучшие протезы и вернуться к полноценной жизни. Боец планирует выучиться и работать в сфере ІТ.

Напомним, в Буче лишь на 80-й день попрощались с первым погибшим в городе защитником, который воевал без обеих ног на протезах.

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