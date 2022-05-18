Каждую ночь в село приходят, партизаны, хотим убежать: новый перехват СБУ разговоров оккупантов

"Каждую ночь в село приходят, партизаны, хотим убежать" - перехват разговора / УНИАН и ua.depositphotos.com

Российские оккупанты как огня боятся украинских партизан, которые не дают им покоя на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в разговоре оккупантов, которые перехватила Служба безопасности Украины.

"Каждый вечер, тля, боремся с ДРГ, которые, тля, каждую ночь начинают, набуй, в село заходить. Ну короче, тля, утомило все, домой хочу, гля. Уже некоторые на взводе: положим буй, свали, утомились", – говорит один из оккупантов своему другу, который также воюет против Украины.

В конце разговора собеседники говорят друг другу "До побачення" с невыносимо мерзким российским акцентом.

"Похоже, что наши бойцы вскоре научат их здороваться правильно – "Слава Украине!"", – подписали видео сотрудники СБУ.

Читайте также"Свалка" трупов под Донецком: тысячи тел рашистов гниют под открытым небом - перехват СБУ

Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.

Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

Другие новости: