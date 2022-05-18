"Украина не проиграет войну, но я не уверен в выигрыше": в Бундестаге засомневались в нашей победе

В Бундестаге засомневались в победе Украины в войне против России / УНИАН и ua.depositphotos.com

Член комитета немецкого Бундестага по обороне Маркус Фабер, убежден, что "Украина не проигрывает войну с Россией", но он не исключает появления новой линии фронта.

"Это достаточно оптимистичный сценарий (победа Украины – ред.). Я надеюсь, что российское наступление на востоке можно будет остановить, после чего уже деморализованные российские силы будут еще больше деморализованы", – признался Фебер в комментарии ТСН.

Однако, по его словам, главный вопрос состоит в том, сможет ли Украина начать "действительно решительное контрнаступление" в противостоянии российским формированиям.

"Поэтому я надеюсь и очень убежден, что Украина не проиграет эту войну. Но я не уверен в выигрыше. Есть риск появления новой линии фронта (как это было после Минска-1 и Минска-2 – ред.)", — отметил член комитета немецкого Бундестага.

Читайте такжеУ Путина озвучили розовые мечты о мире после войны, где "России будет комфортно существовать"Ранее сообщалось, что Украина выиграла первую фазу войны несмотря на то, что были допущены трагические ошибки. Прогноз на вторую фазу также положительный, считает волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов.

По его словам, Украина одержала победу в первой фазе противостояния с армией РФ благодаря героизму украинских солдат, офицеров.

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