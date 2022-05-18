Касьянов назвал трагические ошибки первой фазы войны в Украине и дал прогноз на вторую

Юрий Касьянов спрогнозировал исход второй фазы войны России и Украины/ Коллаж фото УНИАН

Украина выиграла первую фазу войны несмотря на то, что были допущены трагические ошибки. Прогноз на вторую фазу также положительный, считает волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов.

По его словам, Украина одержала победу в первой фазе противостояния с армией РФ благодаря героизму украинских солдат, офицеров.

"Действительно противник не добился ничего из того, что хотел. Он не смог взять Киев, не смог сделать коридор до Приднестровья и взять Одессу. Он не смог даже захватить Донбасс, хотя ему казалось, что это самое простое, что достаточно ввести туда регулярные части Российской Федерации, что вопрос нескольких дней и Донбасс уже их. Но не удалось", - сказал Касьянов в интервью изданию Obozrevatel.

Военный рассказал также, какие ошибки были допущены.

"На Чонгаре допустили проход российских войск. Там узкое место, можно было оборонять континентальную часть Украины очень долго, практически бесконечно. Тогда бы не произошла трагедия в Мариуполе, когда наши люди оказались отрезанными от всей Украины и сейчас яростно сопротивляются", - сказал Касьянов.

По его словам, были и другие трагические ошибки: "Мы пустили врага через Чернобыльскую зону, хотя там тоже одна дорога, и можно было разгромить все колонны, не пустить их под Киев. Не было вовремя проведено развертывание войск. Наши большие начальники успокаивали себя, что войны не будет, но она случилась".

В то же время Касьянов считает, что Украина выиграет войну.

"Прогноз благоприятный. Безусловно, мы выигрываем войну, но чем больше будет у нас хорошего командования, здравых решений, а не военного популизма, когда, например, пытаются взять никому не нужный остров Змеиный и так далее – тем меньше будет крови, тем меньшей кровью мы выиграем войну. А мы ее выиграем. У нас просто нет других вариантов. Мы на это настроены на все сто процентов", - сказал он.

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Как сообщал Главред, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что по состоянию на 17 мая украинская армия освободила в полтора раза больше территорий, чем занимают российские войска. Больше всего войск врага сосредоточено на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в местах, где они пытаются атаковать.

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