Выжила только она: 10-летнюю Веронику вытащили из-под завалов многоэтажки, где погибла вся ее семья

10-летнюю Веронику вытащили из-под завалов многоэтажки, где погибли все ее родные/ Скрин из видео

10-летняя Вероника была единственной, кому удалось выжить под завалами многоэтажки в Угледаре на Донетчине. Дом рухнул, когда туда попал выпущенный российскими оккупантами снаряд.

Здание рухнуло прямо на подвал, в котором девочка была вместе со своей семьей. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Мама Вероники умерла несколько лет назад. Теперь в результате обстрелов оккупантов ребенок в один миг потерял других родных – отца, бабушку, дядю и тетю. Все они погибли под завалами многоэтажки.

Девочку из заваленного подвала смогли достать соседи. Она была тяжело ранена. Скорая завезла Веронику сначала в Курахово, а потом – в больницу Днепра.

Единственным родственником, который у нее остался, является ее дядя из Киева.

"Она была в очень тяжелом состоянии, находилась несколько дней в коме. Там были критические 72 часа. Это был ребенок без сознания, я его точно не узнал. Единственное, я ее узнал по шраму на локте – у ребенка когда-то была травма", – рассказал дядя Вероники Джалилов Елхан.

Девочку более месяца спасали во Львове. Как рассказал заведующий нейрохирургического отделения львовской больницы Михаил Логва, у ребенка два металлические обломки: один – в правом полушарии головного мозга, второй – возле места выхода 6 и 7 нервов шейного отдела позвоночника. Осколок из затылка врачи будут доставать в ближайшие дни, а из шеи пока забирать опасно.

Вероника единственная выжила под завалами многоэтажки в Угледаре/ Скрин с видео

С девочкой каждый день работают реабилитологи – пытаются восстановить функцию правой руки. Также с Вероникой работает психолог. Ребенок не рассказывает о том, что произошло – специалисты предполагают, что он либо не помнит этого, либо не хочет об этом говорить.

Дядя девочки пока не может забрать ее к себе из-за сложных семейных обстоятельств, поэтому Вероникой сейчас занимаются львовские социальные службы. Девочку могут отправить за границу для прохождения реабилитации, а уже после этого будут искать ей опекуна.

Напомним, украинка проучила школьника из РФ и его родителей, когда подросток в аэропорту США заявил ей, что Россия должна использовать против Украины ядерное оружие, чтобы скорее закончить войну.

Ранее сообщалось, что в России оскандалились с новым фейком – выдали фанатов Путина на Херсонщине за иностранных журналистов. Блогеры Томас Репер и Джон Дуган, которых показали в сюжете российского пропагандистского телеканала, на самом деле ни в каких СМИ не работают.

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