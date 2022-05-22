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Рашистов утопили вместе с техникой: ВСУ уничтожили переправу РФ на Северском Донце

22 мая 2022, 20:24

Метким выстрелом ВСУ была разрушена переправа вместе с танком противника.

Донбасс, силовики, артиллерия
Артиллерия ВСУ на Донбассе/ facebook.com/theministryofdefence.ua

Вооруженные силы Украины в очередной раз разрушили понтонную переправу российских оккупантов через реку Северский Донец.

Как рассказали в Министерстве внутренних дел, аэроразведчики Государственной пограничной службы Украины обнаружили, что оккупанты наладили через реку переправу. Наведя понтонный мост, они собирались переправить около десятка единиц бронированной техники.

"Своевременная передача информации артиллеристам ВСУ внесла коррективы в планы захватчиков и метким выстрелом была разрушена переправа вместе с танком противника, который именно в это время на ней находился", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что вражеские танки, БМП и пехота пытались скрыться, но благодаря работе разведывательного дрона наша артиллерия получила информацию об их размещении.

"По результатам работы нашей артиллерии враг лишился нескольких единиц техники и нескольких десятков военных", - информируют в МВД.

Читайте такжеПолный разгром: у Белогоровки ВСУ уничтожили 90 единиц техники РФ

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ в районе Белогоровки Луганской области российские оккупанты потеряли около 90 единиц техники.

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