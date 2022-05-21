ВСУ ликвидировали племянника замминистра обороны России

Капитан Адам Хамхоев, который был командиром десантно-штурмовой роты, погиб в ночь с 20 на 21 мая.
Вооруженные силы Украины ликвидировали племянника замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова, сообщает советник министра МВД Антон Геращенко в Telegram.
По информации чиновника, в в Украине погиб племянник заместителя министра обороны рф, сообщают ингушские СМИ.
Капитан Адам Хамхоев, который был командиром десантно-штурмовой роты, погиб в ночь с 20 на 21 мая.
Армия Украины освобождает Харьковскую область от оккупантов России
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 5 мая сделал заявление о начале контрнаступательных действий на Харьковском и Изюмском направлениях.
Бойцам ВСУ удалось освободить ряд населенных пунктов на севере Харьковщины. Украинские военные выбили оккупантов, в том числе, из Циркунов, откуда вражеские войска обстреливали Харьков.
Бойцы 227-го батальона 127-й бригады Теробороны 15 мая вышли на участок границы Украины с Россией в Харьковской области, о чем сообщили Верховному главнокомандующему ВСУ Владимиру Зеленскому.
Специалисты американского Института исследования войны (ISW) предполагают, что войска РФ осуществят попытку удержания линии к западу от города Волчанск для того, чтобы защитить обеспечение своей группировки от Белгорода до Изюма. Двигаться в этом направлении они уже не могут из-за неудач на Изюмском направлении. Аналитики прогнозируют, что российские оккупанты могут окончательно выйти из региона. В скором времени может начаться контрнаступление армии Украины в районе Изюма.
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