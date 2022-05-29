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Пленный "азовец" Дутчак гордо отвечает на провокационные вопросы российских журналистов: видео

29 мая 2022, 12:20

Российские пропагандисты пытались получить подтверждение того, что "Азов" причастен к массовым захоронениям в Мариуполе.

Российские пропагандисты допросили украинского пленного "азовца" Владислава Дутчака / Скриншот

В сети появилось видео допроса украинского военного Владислава Дутчака - младшего сержанта полка "Азов". Его опубликовали российские журналисты.

Украинские военный храбро и гордо отвечает на все вопросы российских пропагандистов, в том числе и провокационные. Стоит отметить, что на его лице нет следов возможных пыток.

Как сообщил сам Владислав, он не принимал непосредственное участие в боевых действиях, а читал военным лекции по истории, а также способствовал тому, чтобы они могли критически мыслить.

Украинский защитник ответил на вопрос журналистов о том, кто для него жители "ЛДНР".

"Украинцы. Среди них есть люди, которые ошибаются в своих взглядах, но это украинцы такие, как и мы. Рано или поздно мы найдем с ними общий язык. Если мы не сможем найти общий язык, то я надеюсь на то, что мои дети и их дети найдут общий язык", - сказал младший сержант.

Пропагандисты пытались получить подтверждение того, что "Азов" причастен к массовым захоронениям в Мариуполе, однако военный все это опроверг и гордо заявил, что это невозможно.

Младший сержант акцентировал внимание на том, что украинская сторона обещала приложить все усилия для обмена наших защитников на российских военных.

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Эвакуация с Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По данным британской разведки, с Азовстали вышли около 1700 украинских военных. При этом неизвестно, сколько защитников Украины еще остаются на территории металлургического комбината.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что украинские военные выживали в нечеловеческих условиях с тяжелыми ранениями. В первую очередь им необходима нормальная медицинская помощь. По ее словам, украинская сторона работает над тем, чтобы эвакуировать защитников сразу после того, как их состояние стабилизируется.

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