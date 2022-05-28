Украинские военные ликвидировали еще одного российского командира

Фото: Александр Достигаев / facebook.com/AFUStratCom

Украинские военные ликвидировали еще одного российского подполковника.

Как сообщает Стратком ВСУ, он командовал десантно-штурмовым батальоном оккупантов.

Речь идет о подполковнике Александре Достигаеве.

"Он был командиром десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка", - говорится в сообщении.

Александр Достигаев даже участвовал в специальном военном фестивале "Армия России-2021".

Кроме того сообщается, что н был лучшим в номинации "Крылатая пехота".

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Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты пытаются отрезать украинские подразделения от основных сил на Бахмутском направлении и создать "котел".

На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение украинских подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска.

Кроме того, украинские военные выбивают российских диверсантов из гостиницы Мир на окраинах Северодонецка Луганской области.

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