Очередь из 400 машин: рашисты несколько суток держат людей на блокпосту, не пускают в Запорожье

Рашисти не пускают в Запорожье около 400 машин / Скриншот

Оккупанты на блокпосту вблизи Васильевки Запорожской области несколько суток не пропускают около 400 машин. Люди пытаются уехать в Запорожье. Об этом сообщает Суспільне.

Все эти люди пытаются эвакуироваться из Мариуполя, Херсона, Бердянска и других населенных пунктов. Среди них в основном женщины, дети, пожилые люди, люди с инвалидностью и беременные.

"Немало женщин за рулем авто. Особенно тяжело дается дорога детям – все время капризничают. Кто-то имеет свои запасы воды и пищи, но из–за жары продукты уже начали портиться", - говорится в сообщении.

Есть и такие, кто пытается "заработать на горе" - продают пирожки по 35 грн за один и 1,5 л воды за 75 грн.

"Дорого, учитывая то, что у людей нет денег и негде их снять (с банкомата – Главред). Кое-кто из людей в пути находится 4-5 сутки. В каждой машине своя история, все хотят выехать на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

Люди, которые ждут возможности выехать на подконтрольную Украине территорию, стараются не выходить из автомобилей после 20 часов - опасность обстрелов. Местные рассказывают, что артобстрелы длятся всю ночь, этого боятся не только дети, но и взрослые. Они понимают, что не смогут спастись, если рашисты захотят открыть огонь по машинам.

По данным издания, вчера оккупанты согласились пропустить около 60 автомобилей, остальных вернули обратно. Люди утверждают, что не хотят возвращаться под оккупацию, поэтому будут стоять возле блокпоста, пока не пропустят.

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Напомним, российские оккупанты в Херсонской области закрыли границы с подконтрольными Украине территориями. Въезд и выезд из области заблокирован. В росСМИ утверждают, что к такому шагу рашисты прибегли "в целях безопасности".

Недавно на Херсонщине оккупанты жестоко расстреляли из "Градов" около 100 машин. В результате обстрела по меньшей мере три человека погибли, многие ранены.

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