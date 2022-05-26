Мишени для Javelin и NLAW: оккупанты перебросили на Запорожье устаревшие Т-62

Эшелон устаревших танков Т-62, которые россияне сняли с консервации, прибыл в Мелитополь.
В Кирилловку Запорожской области российские оккупанты перебросили партию устаревших танков Т-62, которые ранее прибыли в захваченный РФ Мелитополь.
Россия пригнала на оккупированные территории Украины 30 единиц военной техники, сообщила Запорожская областная военная администрация.
"Эшелон устаревших танков Т-62, который россияне все-таки сняли с консервации, сегодня прибыл в Мелитополь. Танки оснащены пушками с калибром 115 мм. Интересно, как они горят от Джавелинов и NLAW", – написали в Запорожской ОВА.
Т-62 — советский средний и основной боевой танк первого поколения.
Создан на базе танка Т-55. Производился в СССР с 1962 по 1975 год.
Вооружение:
- Калибр и марка пушки 115-мм 2А20
- Тип пушки гладкоствольная пушка
- Длина ствола, калибров 53
- Боекомплект пушки 40 (42 Т-62М)
- Пулемёты 1 × 7,62-мм СГМТ, с 1964 г. ПКТ, 1 × 12,7-мм ДШКМ с 1972 г.
Ранее сообщалось о том, что из-за огромных потерь в бронетехнике в Украине командованию оккупантов пришлось расконсервировать и отправлять на фронт устаревшие танки модели T-62 ‒ еще советского производства.
Согласно имеющимся данным, такие танки были расконсервированы для доукомплектации 150-й мотострелковой дивизии армии оккупантов. Именно эта военная часть понесла во время боев в Украине одни из наибольших потерь в технике.
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