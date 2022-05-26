Мишени для Javelin и NLAW: оккупанты перебросили на Запорожье устаревшие Т-62

Танки Т-62 в Мелитополе / Скриншот

В Кирилловку Запорожской области российские оккупанты перебросили партию устаревших танков Т-62, которые ранее прибыли в захваченный РФ Мелитополь.

Россия пригнала на оккупированные территории Украины 30 единиц военной техники, сообщила Запорожская областная военная администрация.

"Эшелон устаревших танков Т-62, который россияне все-таки сняли с консервации, сегодня прибыл в Мелитополь. Танки оснащены пушками с калибром 115 мм. Интересно, как они горят от Джавелинов и NLAW", – написали в Запорожской ОВА.

Т-62 — советский средний и основной боевой танк первого поколения.

Создан на базе танка Т-55. Производился в СССР с 1962 по 1975 год.

Вооружение:

Калибр и марка пушки 115-мм 2А20

Тип пушки гладкоствольная пушка

Длина ствола, калибров 53

Боекомплект пушки 40 (42 Т-62М)

Пулемёты 1 × 7,62-мм СГМТ, с 1964 г. ПКТ, 1 × 12,7-мм ДШКМ с 1972 г.

Ранее сообщалось о том, что из-за огромных потерь в бронетехнике в Украине командованию оккупантов пришлось расконсервировать и отправлять на фронт устаревшие танки модели T-62 ‒ еще советского производства.

Согласно имеющимся данным, такие танки были расконсервированы для доукомплектации 150-й мотострелковой дивизии армии оккупантов. Именно эта военная часть понесла во время боев в Украине одни из наибольших потерь в технике.

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