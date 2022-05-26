Россия сформировала танковый батальон в Запорожской области - Генштаб

Россия сформировала танковый батальон в Запорожской области / Фото Википедия

Россия перекинула на Запорожское направление советские танки Т-62, из которых был формирован танковый батальон.

"На Запорожском направлении группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62", - сказано в сводке Генштаба вечером в четверг, 26 мая.

Что известно о танке Т-62

Танк Т-62 производился в СССР с 1962 по 1975 год и только недавно был снят с консервации в России. Причиной этому может стать то, что войска РФ потеряли значительную часть своих современных танков и поэтому им приходится использовать военную технику советских времен.

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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