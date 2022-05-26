Россия сформировала танковый батальон в Запорожской области - Генштаб

На Запорожском направлении группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.
Россия перекинула на Запорожское направление советские танки Т-62, из которых был формирован танковый батальон.
"На Запорожском направлении группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62", - сказано в сводке Генштаба вечером в четверг, 26 мая.
Что известно о танке Т-62
Танк Т-62 производился в СССР с 1962 по 1975 год и только недавно был снят с консервации в России. Причиной этому может стать то, что войска РФ потеряли значительную часть своих современных танков и поэтому им приходится использовать военную технику советских времен.
Война России против Украины
Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".
При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.
Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.
Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.
Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.
Читайте также:
- Зверства на Киевщине: разбирали ли рашисты стиралки на детали для танков
- Громадные потери: русским пришлось доставать из запасов старые советские танки Т-62