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Рашисты будут использовать в Украине Т-62: чем это опасно для ВСУ

26 мая 2022, 19:38

Даже если часть этих танков заведется и доедет на фронт - это значит, что нам придется тратить на них снаряды.

Россия отправит на войну танки Т-62 / Википедия

Российские войска стали использовать в Украине расконсервированные танки Т-62. Для ВСУ это не очень хорошо, поскольку на их уничтожение тоже нужно тратить снаряды, говорится в заявлении советника главы Министерства внутренних дел Виктора Андрусива.

"Конечно, оружием эти танки назвать очень тяжело. Им минимум по 45 лет, они слабы технически. И сомневаюсь, что их расконсервация прошла успешно. Очевидно, что этой техникой будут наполнять "мясные батальоны" так называемых Л/ДНР. Но для нас это не хорошие новости", - констатирует он.

По словам Андрусива, даже если часть этих танков заведется и доедет на фронт - это значит, что нам придется тратить на них снаряды,

"А со снарядами у нас сейчас и так все сложно, что является причиной тактических отступлений", - говорит он.

Андрусив отмечает и тот факт, что бои с участием этих танков все равно вести придется, а это значит и то, что ВСУ будут выявлять свои позиции, что тоже не очень уместно.

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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