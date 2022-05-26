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Бить врага на расстоянии: Залужный рассказал, что нужно ВСУ для победы над рашистами

26 мая 2022, 14:48

Выбивать врага из нашей земли помогает западное вооружение и техника, подчеркнул главком ВСУ.

ракета, война, ВСУ
Украине необходимо дальнобойное вооружение/ Фото facebook.com/kpszsu

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Украина очень нуждается в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии.

"Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника. Мы благодарны за предоставленную международную техническую помощь. В то же время мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии", - написал Залужный в Telegram.

Он подчеркнул, что с этим нельзя медлить, "ведь цена задержки измеряется жизнями людей, которые собой защитили мир от рашизма".

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 29 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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ВСУ Валерий Залужный война России и Украины
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