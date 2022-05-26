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Раньше орудовал в "ДНР": стало известно, кто из генералов РФ приказал обстрелять Запорожскую область

26 мая 2022, 14:09

Российскому генералу-лейтенанту заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.

командует 58-й общевойсковой армией генерал-лейтенант РФ Зусько Михаил Степанович
Командует 58-й общевойсковой армией генерал-лейтенант РФ Зусько Михаил Степанович

Прокуратура сообщила о подозрении российскому генералу, приказавшему обстреливать Запорожскую область. Из-за действий оккупанта погибли местные жители, была уничтожена инфраструктура области и жилые дома.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, следствие установило, что в марте 2022 года генерал-лейтенант командующий 58-й армией южного военного округа вооруженных сил РФ отдал приказ обстрелять населенные пункты Запорожской области. В результате погибли мирные жители и была повреждена инфраструктура, а также жилые дома в регионе.

Российскому генералу заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области при оперативном сопровождении отдела контрразведывательной работы УСБУ в Запорожской области", — говорится в сообщении.

t.me/pgo_gov_ua/4231

Отметим, в Офисе гепрокурора не назвали имени российского генерала, но согласно открытым данным, командует 58-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Зусько Михаил Степанович. Он занимает эту должность с лета 2020 года. С лета до конца осени 2014 командовал 1-м армейским корпусом "ДНР".

Как сообщал Главред, российский командир 38-й отдельной мотострелковой бригады шестой общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ Сергей Викторович Максимов отдавал приказы убивать украинцев в Харьковской области. Сам он родом из Ужгорода на Закарпатье.

Ранее была установлена личность российского оккупанта, который в Киевской области насиловал женщин. Военным преступником оказался 20-летний радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ Булат Фассахов.

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