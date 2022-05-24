Идентифицирован командир ВС РФ, приказавший обстреливать поселки Харьковщины: он родом из Украины

Сергей Максимов подозревается в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством / Фото facebook.com/VenediktovaIryna, Reuters

Российский командир 38-й отдельной мотострелковой бригады шестой общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ Сергей Викторович Максимов отдавал приказы убивать украинцев в Харьковской области. Сам он родом из Ужгорода на Закарпатье.

Как рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова в своем Facebook, в распоряжении Максимова находились артиллерийские и ракетные дивизионы с вооружением.

"По иронии судьбы родился полковник в Ужгороде на Закарпатье. Убивать украинцев прибыл в Харьковскую область", — сообщила генпрокурор.

В настоящее время Максимов подозревается в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

В частности, прокуроры Харьковской областной прокуратуры и следователи СБУ установили, что 26 марта этот российский командир приказал подчиненным использовать тяжелую систему огнеметного огня "ТОС-1 Буратино" по жилым массивам поселков Малая Рогань и Ольховка. Огонь зажигательными снарядами из установки велся по мирным домам.

В результате атаки жилые дома, Малороганский лицей и молокозавод были повреждены. Из-за обстрела минно-взрывные травмы получила 13-летняя девочка, от которых через несколько дней скончалась в больнице.

"Ему было достоверно известно, что там отсутствуют какие-либо военные объекты. К тому же применение такого оружия в местах, где живет гражданское население, запрещено международным правом", — отметила Венедиктова.

Ранее правоохранители идентифицировали командира роты, который отдавал приказы убивать мирных жителей в Бучанском районе Киевской области. Речь идет о 30-летнем старшем лейтенанте Василии Литвиненко, командире роты 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск ВС РФ в составе 35-й общевойсковой армии.

Ранее Бучанская окружная прокуратура объявила подозрение российскому военнослужащему белорусского происхождения Сергею Колоцею. По данным следствия, он расстрелял, по меньшей мере, четырех гражданских в Буче Киевской области.

Смотрите новости Харькова онлайн:

Другие новости: