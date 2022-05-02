"Бучанский палач" ответил на обвинения в геноциде украинцев под Киевом

Сергей Колоцей / gp.gov.ua

Командир подразделения Росгвардии Сергей Колоцей ответил на обвирнения в том, что является участником массовых убийств украинцев на временной оккупированных территориях Киевской области.

В комментарии он заявил, что якобы не причастен к бучанской резне, и это все "клевета".

"Я не служу в Нацгвардии. Вы что, с ума сошли? Тогда украинская прокуратура должна обвинить всех, кто отправляет посылки в Россию. Напомню вам, что данная организация является почтовым отделением, где любой может отправить посылку кому угодно и куда угодно. Прежде чем кого-то обвинять в чем-то, установите все детали, иначе вас обвинят в угрозах и клевете на мирных граждан других государств", - подчеркнул Колоцей.

Мужчина заявил, что не является гражданином России, у него есть только паспорт Республики Беларусь, где он сейчас и находится. Он также отрицает, что в последнее время посещал Украину.

Он добавил, что не будет связываться с украинскими властями из-за обвинений в пытках и убийствах, данные украинских прокуроров он назвал "ошибкой" и "клеветой".

Обвинения в бучанской резне

Прокуроры Бучи и полицейские установили, что именно Колоцей убил в марте четырех безоружных людей в Буче. Момент убийства видели несколько свидетелей, впоследствии они опознали одного из российских убийц на видеозаписи из отделения курьерской службы СДЭК в Мозыре, где российские военные отправляли домой вещи, предположительно награбленные в Украине.

Что известно о бучанском палаче

Подозреваемый Колоцей родился и вырос в белорусском городе Мозыре. Долгое время занимался единоборствами, выступал на локальных соревнованиях. В своих соцсетях указывает, что затем переехал в Россию, в частности, в Москву.

/ gp.gov.ua

По данным прокуратуры, Колоцей имеет отношение к подразделению Росгвардии. Вместе с другими подразделениями российских оккупантов он вторгся на территорию Украины, утверждают украинские правоохранители.

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