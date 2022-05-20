Старлей РФ приказывал убивать гражданских: названо имя бучанского палача

Василий Литвиненко / gp.gov.ua

Правоохранители идентифицировали командира роты, который отдавал приказы убивать мирных жителей в Бучанском районе Киевской области.

Как рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова в своем Facebook, речь идет о 30-летнем старшем лейтенанте Василии Литвиненко, командире роты 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск ВС РФ в составе 35-й общевойсковой армии.

По данным следствия, Литвиненко был "старшим" во время оккупации Липовки Бучанского района, и без его разрешения гражданские не могли выйти из дома за водой. Также российский оккупант распоряжался тем, можно ли оказывать людям медпомощь.

"Следствие установило, что во исполнение преступных приказов командира роты подчиненные военнослужащие из автоматического огнестрельного оружия ранили безоружного гражданского пожилого мужчину прямо в его дворе. На этом они не остановились — вскоре захватчики из танка расстреляли дом, где был ранен житель. Он сгорел вместе с родным домом", — сообщила Венедиктова.

Правоохранители устанавливают других соучастников преступления и причастность Литвиненко к ранению двух мирных жительниц Липовки и разрушение 18 жилых домов в селе.

Российскому оккупанту заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Ранее сообщалось, что Бучанская окружная прокуратура объявила подозрение российскому военнослужащему белорусского происхождения Сергею Колоцею. По данным следствия, он расстрелял, по меньшей мере, четырех гражданских в Буче Киевской области.

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