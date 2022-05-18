Оккупанты безжалостно расстреляли из "Градов" около 100 гражданских машин на Херсонщине

Оккупанты из "Градов" обстреляли около 100 гражданских машин / УНИАН

На Херсонщине российские оккупанты безжалостно из "Градов" обстреляли колонну автомобилей с мирными людьми. В результате обстрела по меньшей мере три человека погибли, многие ранены. Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Игорь Йосипенко.

Оккупанты обстреляли около сотни автомобилей, которые трое суток простояли в пробке вблизи села Давидов Брод.

"Орками было обстреляно из Градов около сотни легковых авто владельцы которых пытались проехать из Кривого Рога в направлении Берислава. Часть машин дальше самостоятельно ехать не может, техника искалечена. Есть немало раненых и, как минимум трое гражданских погибло", - написал Игорь Йосипенко.

Депутат акцентирует внимание на том, что последствия обстрела ужасны. ВСУ предупреждали людей о запрете пересечения линии огня в эти дни, ведь "зеленых коридоров" не было.

Оккупанты из "Градов" обстреляли около 100 гражданских машин / Скриншот

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Напомним, в Ирпене Киевской области из-за зверств оккупантов появилось кладбище автомобилей. Российская армия расстреливала машины с людьми внутри, которые просто хотели спасти себя и своих родных от войны.

Также мы сообщали, что в лесу вблизи Гостомеля нашли автомобиль с телами целой семьи, которую расстреляли российские оккупанты. Захватчики расстреляли автомобиль, в котором двое взрослых с ребенком пытались спастись и уехать из города через лес.

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