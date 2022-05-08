Войска России обстреляли "дорогу жизни": эвакуация из Луганской области сорвана

Оккупанты обстреливают "дорогу жизни" / Reuters

Рашисты сделали сделали невозможной сегодняшнюю эвакуацию из Луганской области, они открыли огонь по "дороге жизни", пишет Facebook-страница Луганской областной государственной администрации.

Российские военные открыли огонь по трассе Лисичанск - Бахмут. Эвакуационный автобус, который ехал в Белогоровку, чтобы вывезти людей, попал под вражеский удар.

"Завтра эвакуации и завоза гумгрузов не будет",- добавляет пресс-служба ОГА,

Отмечается, что ситуация в Луганской области ежедневно будет ухудшаться, поскольку наши бойцы также должны начать работать на полную мощность, чтобы ликвидировать врагов.

"Поэтому обстрелы с обеих сторон могут только усилиться, именно поэтому призвали к эвакуации", - добавляет пресс-служба.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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