Войска России обстреляли "дорогу жизни": эвакуация из Луганской области сорвана

Российские военные открыли огонь по трассе Лисичанск - Бахмут. Эвакуационный автобус, который ехал в Белогоровку, чтобы вывезти людей, попал под вражеский удар.
Рашисты сделали сделали невозможной сегодняшнюю эвакуацию из Луганской области, они открыли огонь по "дороге жизни", пишет Facebook-страница Луганской областной государственной администрации.
Российские военные открыли огонь по трассе Лисичанск - Бахмут. Эвакуационный автобус, который ехал в Белогоровку, чтобы вывезти людей, попал под вражеский удар.
"Завтра эвакуации и завоза гумгрузов не будет",- добавляет пресс-служба ОГА,
Отмечается, что ситуация в Луганской области ежедневно будет ухудшаться, поскольку наши бойцы также должны начать работать на полную мощность, чтобы ликвидировать врагов.
"Поэтому обстрелы с обеих сторон могут только усилиться, именно поэтому призвали к эвакуации", - добавляет пресс-служба.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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