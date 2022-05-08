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РФ готовится открыть новый фронт: военный эксперт назвал опасное направление

8 мая 2022, 21:31

Оккупационные войска РФ не оставляют попыток открыть второй фронт.

Большая колонна российской военной техники видна возле Матвеева Кургана
РФ может открыть второй фронт / Фото Telegram

Российские оккупанты могут открыть второй фронт. На данный момент уровень угрозы для Одессы со стороны российского оккупанта остается достаточно высоким.

Как рассказал в интервью НВ военный эксперт Олег Жданов, оккупационные войска РФ не оставляют попыток открыть второй фронт.

"Для этого нужно высадить десант и усилить группу войск, которая находится в Приднестровье. Поэтому и обстрелы Одессы продолжаются и могут быть усилены в ближайшее время", - заявил Жданов.

Собеседник пояснил, что речь идет о высадке вражеского десанта в Бессарабии, потому что высадка десанта в Одессе практически невозможна.

"Но существует еще Бессарабия, которую они пытаются отрезать от материковой Украины, разрушив пути сообщения, а именно мост через Лиман", - отметил он.

Военный эксперт также пояснил, что оккупантам очень нужен остров Змеиный, который хотят использовать в качестве плацдарма для обеспечения действий Черноморской эскадры по высадке десанта.

"Если на Змеином расположить средства ПВО, то они смогут прикрыть эскадру с воздуха, подойти к Бессарабии и попытаться высадить десант", - добавил Жданов.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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Олег Жданов война России и Украины
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