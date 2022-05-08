РФ готовится открыть новый фронт: военный эксперт назвал опасное направление

Оккупационные войска РФ не оставляют попыток открыть второй фронт.
Российские оккупанты могут открыть второй фронт. На данный момент уровень угрозы для Одессы со стороны российского оккупанта остается достаточно высоким.
Как рассказал в интервью НВ военный эксперт Олег Жданов, оккупационные войска РФ не оставляют попыток открыть второй фронт.
"Для этого нужно высадить десант и усилить группу войск, которая находится в Приднестровье. Поэтому и обстрелы Одессы продолжаются и могут быть усилены в ближайшее время", - заявил Жданов.
Собеседник пояснил, что речь идет о высадке вражеского десанта в Бессарабии, потому что высадка десанта в Одессе практически невозможна.
"Но существует еще Бессарабия, которую они пытаются отрезать от материковой Украины, разрушив пути сообщения, а именно мост через Лиман", - отметил он.
Военный эксперт также пояснил, что оккупантам очень нужен остров Змеиный, который хотят использовать в качестве плацдарма для обеспечения действий Черноморской эскадры по высадке десанта.
"Если на Змеином расположить средства ПВО, то они смогут прикрыть эскадру с воздуха, подойти к Бессарабии и попытаться высадить десант", - добавил Жданов.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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