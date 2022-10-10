Угроза вторжения в Украину: РФ перебрасывает войска в Беларусь - ОП

Михаил Подоляк прокомментировал угрозы Александра Лукашенко / Коллаж фото УНИАН, ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление Александра Лукашенко о развертывании Беларусью совместной с Российской Федерацией региональной группировки войск.

Лукашенко продолжает отдавать Путину остатки суверенитета. Об этом он написал в микроблоге в Twitter.

"Лукашенко продолжает продавать РФ последние крохи суверенитета. Заявление о размещении российского контингента в Беларуси под надуманными предлогами – формализация оккупации. Украина оценивает риски и готова к любым угрозам. Ситуация контролируемая, о повторном вторжении из РБ речь пока не идет", - заявил Подоляк.

Напомним, 10 октября Россия массированно обстреляла Украину ракетами.

Позже стало известно, что Лукашенко и Путин договорились развернуть совместную группировку войск. При этом Лукашенко, среди прочего, в очередной раз заявил, что Украина якобы готовила удар по Беларуси.

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