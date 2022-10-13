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"Лукашенко напуган": эксперт рассказал, готова ли Беларусь воевать с Украиной

13 октября 2022, 11:57

Эксперт убежден, что Лукашенко не хочет воевать, потому он продолжит вести себя так же, как и ранее, удерживая украинских военных у границы с Беларусью.

Лукашенко, Тышкевич, вторжение Беларуси
Лукашенко, вероятно, продолжить создавать видимость угрозы нападения на Украину - Тышкевич / Коллаж facebook.com, скриншот

Военно-политическое руководство Беларуси уже весной стало понимать, что Россия может проиграть. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игар Тышкевич.

"Если для стран Запада уровень потерь России это, скорее, данные разведки или предположения, то служба тыла белорусского Минобороны предоставляла рефрижераторы для отправки той части "груза 200", которую россияне прихватили с собой. Потому что кроме холодильников, стиральных машин и унитазов, часть трупов они также забрали (и эта часть очень большая). Второй вопрос - в количестве поврежденной техники, которую также вывозили из Беларуси. Эти данные тоже есть у белорусских военных, потому что они были привлечены, по крайней мере, к наблюдению. Поэтому желания воевать у белорусского войска немного", - отметил Тышкевич.

По его мнению, заявления Лукашенко о подготовке белорусских войск к "нападению Украины" - не более, чем попытка успокоить негодование населения.

"Понятно, что Лукашенко напуган. Напуганы и его офицеры. У анонимных алкоголиков есть групповая терапия. У Лукашенко та самая групповая терапия - собрались, поговорили о том, какие они страшные, поапплодировали друг другу, обнялись и сказали, что они крутые. Параллельно с тем белорусская пресса выдала это для группы электоральной поддержки самого Лукашенко, чтобы в определенной степени ее успокоить, стабилизировать", - сказал Тышкевич, объясняя собрания белорусских силовиков.

Эксперт убежден, что Лукашенко не хочет воевать, потому он продолжит вести себя так же, как и ранее, удерживая украинских военных у границы с Беларусью.

"Определенное количество белорусских войск будет стоять у границы с Украиной в качестве средства удержания украинских сил у границы с Беларусью, чтобы те не находились на фронте. И когда на фронт поступит основная часть мобилизованных из РФ, Беларусь вновь начнет обучение с призывом определенного количества резервистов. Ведь если группировка войск РБ будет расти, Украина будет вынуждена определенную часть своих войск держать у границы. И это устраивает Путина, потому что если одна-две бригады ВСУ стоят у границы, то это означает, что они не стоят не под Харьковом или Херсоном. И тем легче для Путина", - уточнил Тышкевич.

Как писал Главред, Украина проводит минирование у границы с Беларусью с целью защиты своей территории. Если Россия снова пойдет на сценарий военного вторжения с севера, ее войска получат удар прямо на границе.

Также, по данным Генштаба ВСУ, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о готовности страны оказать помощь стране-агрессору, России, в войне против Украины.

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