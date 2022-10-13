Украина выстояла: в государстве отменили веерные отключения света

В Украине отменили веерные отключения света/ УНИАН Википедия

В Украине отменяют веерные отключения света в связи с тем, что удалось стабилизировать электроснабжение.

Поэтому в дальнейшем пока не планируется введение графиков аварийных отключений. Об этом сообщил председатель правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицький в Facebook.

"Вчера (12 октября – ред.) вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19:55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введения графиков аварийных отключений пока не планируется", – говорится в сообщении.

Кудрицкий отметил, что отказ от веерных отключений стал возможен благодаря специалистам "Укрэнерго" и облэнерго – они стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины. Также очень помогло то, что украинцы экономно потребляли электроэнергию в то время, когда их об этом просили.

"Вместе мы выстояли в наверное самой большой ракетной атаке на энергетическую инфраструктуру в истории", – заявил председатель правления НЭК.

Однако он подчеркнул, что украинцам еще не стоит расслабляться – мы все должны быть готовы к тому, что страна-агрессор РФ может еще атаковать наше государство ракетами. И именно от того, будут ли повторяться такие атаки и будут ли какие-то разрушения, будет зависеть то, придется ли снова отключать гражданам свет для экономии.

"Мы продолжаем повышать надежность наших сетей. Будут ли ограничения в дальнейшем зависит прежде всего от того, не будет ли новых обстрелов и разрушений. Ограничения – всегда крайняя и вынужденная мера", – подчеркнул Кудрицький.

В то же время он напомнил, что для всех остается рекомендация снизить потребление в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме:

утром с 8-и до 11-и,

вечером с 17-и до 23-х часов.

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник, 10 октября, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших от ракетных обстрелов составляет 51, из них 42 – попали в больницу.

В результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Из-за того, что были повреждены энергетические объекты Украины, украинцы несколько дней жили в условиях веерных отключений света.

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