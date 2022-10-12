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Нехватка мощности: в Киеве и области массово и веерно отключают свет

12 октября 2022, 12:18

В Киевской области 12 октября из-за дефицита мощности электричество отключают клиентам обеих очередей, а в Киеве – сразу всех очередей.

Свет, отключение
Свет, отключение / https://ua.depositphotos.com/

В Киевской области в среду, 12 октября, из-за дефицита мощности электричество будут отключать бытовым клиентам двух очередей, а в Киеве – всех трех очередей. О сложной ситуации говорится в Facebook-сообщениях ДТЭК Киевские региональные электросети и ДТЭК Киевские электросети.

Согласно изначальному плану, отключение должно было осуществляться так:

  • 1-я очередь – с 08.00 до 12.00 и с 20.00 до 24.00;
  • 2-я очередь – с 12.00 до 16.00;
  • 3-я очередь – с 16.00 до 20.00.

Тем не менее, жители столицы к 10.00 уже сообщали об отключениях "не в свою очередь". Как сообщают киевляне, отключения света идут безо всякого графика.

"Можете объяснить, как это работает? К примеру, моя улица в 3-й очереди (время 16:00-20:00), а света нет уже сейчас. Почему так?" – спросил в комментариях у ДТЭК один из клиентов (правда, однако, не стал указывать свой район).

Нехватка мощности: в Киеве и области массово и веерно отключают свет

  • Графики отключения электроэнергии в Киеве
    Графики отключения электроэнергии в Киеве ДТЭК
  • Графики отключения электроэнергии в Киеве
    Графики отключения электроэнергии в Киеве ДТЭК
  • Графики отключения электроэнергии в Киеве
    Графики отключения электроэнергии в Киеве ДТЭК
  • Графики отключения электроэнергии в Киеве
    Графики отключения электроэнергии в Киеве ДТЭК
  • Графики отключения электроэнергии в Киеве
    Графики отключения электроэнергии в Киеве ДТЭК

В Киевской области электроэнергию отключают в такое время (подробный список по каждому району – по этой гиперссылке):

  • 1-я очередь – с 6 до 10 часов, с 14 до 18 часов и с 22 до 2 часов;
  • 2-я очередь – с 10 до 14 часов, с 18 до 22 часов, с 2 до 6 часов.

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших от ракетных обстрелов возросло до 51, из них 42 - попали в больницу.

В результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Оккупанты применили по Украине более 80 ракет. Силами ПВО было сбито около 45 ракет.

Кроме того, противовоздушной обороной было уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.

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