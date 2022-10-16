Свет могут отключать: Зеленский обратился с просьбой к украинцам

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал экономить электроэнергию, особенно в часы пиковых нагрузок, то есть вечером.

По его словам, из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины приходится ограничивать поставки электричества, чтобы стабильно работала вся система.

"Но такие стабилизационные отключения можно будет не делать, когда мы все в Украине будем сознательно относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это небольшая вещь для быта каждого человека, однако очень весомая в пределах всей энергосистемы Украины", – сказал президент в вечернем видеообращении.

"Пожалуйста, сделайте больше, если у вас есть такая возможность. С 17:00 до 23:00 должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение для российских террористических планов", – призвал он.

Зеленский поставил в пример жителей Черниговской области, которые в эту субботу ограничили свое потребление электричества на 20%. В целом же в стране в среднем потребление электричества уменьшилось на 10%. Киев и область – только на 7%.

В понедельник российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Только к обеду было выпущено 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

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