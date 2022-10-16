"Очень тяжелые бои": Зеленский назвал самые горячие точки на фронте

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский рассказал о напряженных боях с российскими оккупантами по освобождению захваченных украинских территорий.

Самыми горячими точками на Донбассе являются Соледар и Бахмут, сообщил он в своем вечернем обращении.

"Ситуация на передовой за минувшие сутки существенных изменений не претерпела. Ключевые горячие точки на Донбассе – Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои. Против наших сил оккупанты бросили всех, кого могли, в том числе и 2 тысячи "зеков" – они среди наемников именно там. И это "зэки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии", - отметил глава государства.

При этом он также отметил на Южном направлении 60-ю Ингулецкую пехотную бригаду, 17-ю отдельную танковую Криворожскую бригаду, 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду и 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка за "слаженные действия на Херсонском направлении и результативное уничтожение вражеской техники".

Зеленский также отметил те подразделения, которые обеспечили результат в пополнении обменного фонда:

54-й отдельный разведывательный батальон;

80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду;

92-ю отдельную механизированную бригаду.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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