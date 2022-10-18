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"Не захватил Украину танками, то атакует дронами": глава МИД Британии назвал Путина трусом

18 октября 2022, 14:03

Россия уже проигрывает войну на поле боя, убежден глава британского ведомства.

Владимир Путин, Джеймс Клеверли
Глава МИД Британии назвал Путина трусом/ Reuters, Twitter James Cleverly

Страна-агрессор РФ уже проигрывает войну на поле боя. То, как российский диктатор Владимир Путин массово атакует Украину дронами-камикадзе, является отчаянным поступком и лишь подтверждает неутешительные прогнозы для российской армии.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в Twitter. Он назвал атаки по украинским территориям дронами-камикадзе трусливыми, фактически намекая, что Путин сейчас ведет себя как трус.

Также Клеверли обратил внимание, что Путину не удалось захватить Украину танками, то он теперь "перевел свое внимание" на дроны.

"Путину не удалось захватить танками украинские города, теперь он пробует трусливые атаки беспилотниками. Это отчаянные поступки человека, который проигрывает войну на поле боя. Поэтому мы отправили ракеты ПВО. Он не сломает ни украинцев, ни нашу решимость стоять с ними", – отметил глава МИД Великобритании.

Джеймс Клеверли
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Удары по Украине иранскими дронами-камикадзе

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали украинскую столицу дронами-камикадзе моделей Shahed. Несколько "прилетов" дронов со взрывами были зафиксированы в Шевченковском районе города. Один из дронов разрушил жилой дом. Из-под развалин достали тела четырех человек. Более 16 семей остались без квартир.

Вечером 17 октября жителей Киевской области предупредили о работе сил противовоздушной обороны. Позже сообщалось о пролете дронов под Киевом и взрывы.

Утром 18 октября также были "прилеты" по Киеву. Взрывы прогремели на левом берегу. Сообщалось, что 3 ракеты ударили в объект энергообеспечения.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия может активно атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе еще в течение 2-3 месяцев. Арестович отметил, что Россия получила первую партию дронов-камикадзе от Ирана, которая состояла из 300 беспилотников.

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