Бронемашины Dingo, гаубицы Panzerhaubitze 2000 и антидроны: ФРГ готовит мощный пакет помощи Украине

ФРГ поставит Украине новые партии гаубиц Panzerhaubitze 2000 / facebook.com/GeneralStaff.ua

Германия до конца текущего года намерена поставить Украине бронированные эвакуационные машины, бронемашины Dingo, мостоукладчики, гаубицы Panzerhaubitze 2000, ракетные системы залпового огня и антидронные системы. У Берлина нет каких-либо предубеждений по поводу поставок Киеву оружия. Об этом заявила министр обороны Кристине Ламбрехт.

Как сообщает Spiegel, в ходе Берлинского внешнеполитического форума она рассказала о том, что до конца 2022 году Берлин передаст Киеву ряд вооружений:

Бронированные эвакуационные машины

Бронированные машины Dingo

Мостоукладчики

Гаубицы Panzerhaubitze 2000

Реактивные системы залпового огня

Антидронные системы.

Немецкое государство анонсирует серьезный пакет помощи Украине.

"Мы будем поддерживать Украину в вопросе разминирования. Одним словом - огромный пакет на подходе", - сказала Ламбрехт.

Также Кристине Ламбрехт подчеркнула, что Германия не ставит для себя "красных линий" в поставках оружия Украина. Однако Берлин будет поставлять вооружения, передачу которых согласуют с союзниками.

Украина первой в мире получила от Германии новейшее ПВО IRIS-T

Немецкое издание Spiegel 11 октября сообщило о передаче Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Систему передали возле украинско-польской границы. Украина стала первым государством, получившим от ФРГ новейшую IRIS-T (SLM).

12 октября министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина уже получила от Германии систему противовоздушной обороны IRIS-T (SLM).

"Новая эра противовоздушной обороны началась в Украине. IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе американские NASAMS. Это только начало. И нам нужно больше. Нет сомнений, что Россия является террористическим государством. Существует моральный долг защитить небо над Украиной, чтобы спасти наших людей", - подчеркнул Резников.

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