Бронемашины Dingo, гаубицы Panzerhaubitze 2000 и антидроны: ФРГ готовит мощный пакет помощи Украине

У Германии нет красных линий в вопросе поставок оружия Украине, сказала министр обороны Кристине Ламбрехт.
Германия до конца текущего года намерена поставить Украине бронированные эвакуационные машины, бронемашины Dingo, мостоукладчики, гаубицы Panzerhaubitze 2000, ракетные системы залпового огня и антидронные системы. У Берлина нет каких-либо предубеждений по поводу поставок Киеву оружия. Об этом заявила министр обороны Кристине Ламбрехт.
Как сообщает Spiegel, в ходе Берлинского внешнеполитического форума она рассказала о том, что до конца 2022 году Берлин передаст Киеву ряд вооружений:
- Бронированные эвакуационные машины
- Бронированные машины Dingo
- Мостоукладчики
- Гаубицы Panzerhaubitze 2000
- Реактивные системы залпового огня
- Антидронные системы.
Немецкое государство анонсирует серьезный пакет помощи Украине.
"Мы будем поддерживать Украину в вопросе разминирования. Одним словом - огромный пакет на подходе", - сказала Ламбрехт.
Также Кристине Ламбрехт подчеркнула, что Германия не ставит для себя "красных линий" в поставках оружия Украина. Однако Берлин будет поставлять вооружения, передачу которых согласуют с союзниками.
Украина первой в мире получила от Германии новейшее ПВО IRIS-T
Немецкое издание Spiegel 11 октября сообщило о передаче Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Систему передали возле украинско-польской границы. Украина стала первым государством, получившим от ФРГ новейшую IRIS-T (SLM).
12 октября министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина уже получила от Германии систему противовоздушной обороны IRIS-T (SLM).
"Новая эра противовоздушной обороны началась в Украине. IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе американские NASAMS. Это только начало. И нам нужно больше. Нет сомнений, что Россия является террористическим государством. Существует моральный долг защитить небо над Украиной, чтобы спасти наших людей", - подчеркнул Резников.
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