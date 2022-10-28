ВСУ уже также применяют дроны-камикадзе, их предоставили партнеры – спикер Воздушных сил

ВСУ также применяют дроны-камикадзе, их предоставили партнеры/ скрин, avinc.com

Украина уже получила от партнеров дроны-камикадзе и применяет их против российских оккупантов. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в пятницу, 28 октября.

"Беспилотная авиация стала неотъемлемым фактором в военных конфликтах. У нас есть БПЛА ударного типа Bayraktar TB 2. У нас есть дроны-камикадзе уже, предоставленные нам нашими партнерами, они используются", – рассказал пресс-секретарь Воздушных сил.

Он отметил, что Украина сейчас ждет получения от партнеров нескольких комплектов ударных беспилотников Switchblade 600. Игнат подчеркнул, что такие дроны имеют очень мощные тактико-технические характеристики. Он выразил надежду, что БПЛА хорошо зарекомендуют себя во время боевых действий.

Также он отметил, что есть и определенные отечественные разработки беспилотной авиации, однако пока военные могут рассчитывать лишь на помощь партнеров.

Что известно о беспилотниках Switchblade 600

Switchblade – это актический ударный беспилотный авиационный комплекс, который разработала американская компания AeroVironment. Такие дроны предназначены для поражения врага методом самоуничтожения.

Беспилотниками такого типа можно атаковать живую силу, незащищенную технику врага и бронированные цели.

Ранее сообщалось, что в Украине провели испытания новейшего мощного, а главное, отечественного дрона "Акула", который уже совсем скоро будет помогать ВСУ выявлять российских оккупантов. Украинский дрон может обходить систему радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ВСУ за два часа уничтожили девятнадцать дронов-камикадзе Shahed-136 и одну ракету. Сообщалось, что в уничтожении "мопедов" высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами.

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