Медведев бредово предложил Киеву выполнить условия Кремля ради света: у Зеленского жестко ответили

Дмитрий Медведев и Михаил Подоляк / коллаж УНИАН

Скандально известный российский политик Дмитрий Медведев (бывший президент страны-агрессора, а ныне ‒ зампредседателя Совбеза РФ) отличился новым неадекватными заявлением. Теперь он говорит в Telegram ‒ мол, для того, чтобы русские оккупанты перестали наносить подлые удары по украинской энергосистеме, официальный Киев должен выполнить неадекватные требования Кремля в рамках украино-российской войны.

Медведев нахально говорит ‒ мол, Украине импорт электроэнергии из Словакии не поможет стабилизировать энергосистему после русских ударов. А с электричеством у украинцев, по его мнению, наладится только тогда, когда Киев "признает" захватническую войну против Украины и аннексию временно захваченных Россией районов.

Реакция украинских официальных лиц не заставила себя долго ждать. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил ‒ заявление Медведева де-факто означает ‒ Россия призналась на государственном уровне в терроризме.

"Фантастика! Кремль устами Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Фактически официальное признание в терроризме на государственном уровне. О каких переговорах здесь можно говорить? С кем?", ‒ говорит он.

Напомним, 10 октября, после во время массированного ракетного удара, Медведев призвал к "полному демонтажу политического режима Украины".

"Первый эпизод сыгран. Будут и другие. И еще. Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", - писал "клоун" Медведев.

Также недавно Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

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