"Ждите": Медведев натянул черный плащ и начал угрожать Украине

Дмитрий Медведев / скриншот

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в России не заканчивается вооружение, количество его лишь увеличивается.

"Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждение, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили", - заявил Медведев в Telegram.

По его словам, все якобы наоборот, выпуск вооружений и специальной техники "кратно" увеличивается по всем направлениям: от танков и пушек до ракет и дронов.

"Ждите!", - пригрозил Медведев Украине.

Также Медведев сообщил, что он уже проверил выпуск танков в РФ и обсудил вопрос ускорения поставок техники в войска для войны в Украине.

Он дал понять, что тех, кто не справится с выполнением "госзаказа по выпуску вооружений, ждет уголовная ответственность".

Напомним, 10 октября, после во время массированного ракетного удара, Медведев призвал к "полному демонтажу политического режима Украины".

"Первый эпизод сыгран. Будут и другие. И еще. Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", - писал "клоун" Медведев.

Также недавно Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

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