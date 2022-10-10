СБУ объявила главного "клоуна" Кремля Медведева в международный розыск

Медведев / УНИАН

Сегодня, 10 октября, Служба безопасности Украины объявила главного клоуна Кремля и марионетку президента РФ Владимира Путина, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в розыск.

Как говорится в базе данных МВД Украины, Медведев обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст.110 ч.2 УК).

Эта статья предусматривает от пяти до десяти лет тюрьмы. В случае задержания к нему планируется применить меру пресечения в виде содержания под стражей.

После смерти скандального Жириновского Медведев, очевидно, хочет занять его место — главного "клоуна" Кремля. Экс-президент РФ постоянно отмечается скандальными заявлениями.

Так, сегодня Медведев призвал ответить на взрыв на Крымском мосту "прямым уничтожением террористов". Он заявил о желании России полностью отстранить от власти руководство Украины.

Массовый ракетный удар по Украине

Сегодня, 10 октября, после во время массированного ракетного удара, Медведев призвал к "полному демонтажу политического режима Украины".

"Первый эпизод сыгран. Будут и другие. И еще. Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", - писал "клоун" Медведев.

Также недавно Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.

Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

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