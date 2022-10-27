Скоро будет на передовой: в Украине испытывают мощнейший отечественный дрон "Акула"

В Украине тестируют мощный дрон "Акула" / скриншот

В Украине провели испытания новейшего мощного, а главное, отечественного дрона "Акула", который уже совсем скоро будет помогать ВСУ обнаруживать российских оккупантов. Об этом сообщает ТСН в эфире телемарафона.

"Акула" практически бесшумна благодаря электронному двигателю. Дрон может подниматься на высоту до тысячи метров. Вес "Акулы" - 10 килограмм.

Этот дрон способен вести разведку, наблюдение, а также передавать координаты.

"Я могу полностью контролировать свой полет, у меня высококачественное изображение в режиме онлайн, хороший зум, можно рассматривать объекты, оперативность получения данных очень велика", — рассказал инструктор.

Этот дрон также устойчив против систем радиоэлектронной борьбы и это является одним из главных его преимуществ.

"Акула – это красивый и очень серьезный хищник. Это безжалостный хищник, который находит свою добычу за многие километры. Может видеть, чувствовать ее", – объясняет тестировщик Михаил.

Разработчики не называют стоимость дрона, однако уверяют, что цена в разы ниже мировых аналогов.

Уже до конца года "Акула" должна появится на поле боя.

Напомним, ранее в Укроборонпроме заинтриговали изображением части украинского боеприпаса, разработка которого уже завершается. Он может поражать цели на расстоянии до 1000 км, а его боевая часть будет весить 75 кг.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что уже совсем скоро в Украине презентуют новое мощное вооружение, которое позволит более эффективно защищаться от российских оккупантов. Презентация состоится уже до наступления зимы. Арестович не исключил, что после их презентации на территории РФ "начнет что-то происходить".

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