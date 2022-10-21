УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Все закачаются": к зиме состоится презентация мощного отечественного вооружения - Арестович

21 октября 2022, 18:38

Укроборонпром сообщал о разработке украинского дрона, который может поражать цели на расстоянии 1000 километров.

Арестович, часть украинского дрона
Арестович анонсировал презентацию нового украинского вооружения / Коллаж фото t.me/O_Arestovich_official, Укроборонпром

Уже скоро в Украине презентуют новое мощное отечественное вооружение, которое позволит более эффективно защищаться от российских оккупантов. Презентация состоится уже до наступления зимы. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович заинтриговал тем, что вскоре презентует Укроборонпром.

"Люди, которые называют себя знающими, сказали мне, что не далее, как с первыми холодами мы такое увидим — прям такое увидим. И все это будет непременно отечественного производства и в товарных количествах, что просто все закачаются. Я сказал людям: "Окей. Можно это сообщать вслух людям?". Сказали: "Сообщай, мы ручаемся". Ну вот тогда: ручаетесь, я сообщаю", — сказал Арестович.

В создании этих боеприпасов, в частности, дронов, задействованы промышленности многих других стран. Эти дроны смогут лететь на расстояние 1000 километров. Они заставят Кремль задуматься о том, действительно ли им необходимо применять иранские дроны для ударов по Украине.

Арестович не исключил, что после их презентации на территории РФ "начнет что-то происходить".

"Мы же не атакуем российскую территорию. Если там вдруг в Москве начнет что-то происходить, как в Белгородской (области - Главред), значит — это болезнь курение не в том месте перевернулась с Белгородской — Белгородской, Воронежской и Курской", — добавил Арестович.

Напомним, ранее в Укроборонпроме заинтриговали изображением части украинского боеприпаса, разработка которого уже завершается. Он может поражать цели на расстоянии до 1000 км, а его боевая часть будет весить 75 кг.

Атака дронов на Киев 17 октября

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Вспыхнул пожар. В результате удара "шахида" по дому сразу удалось спасти 18 людей. Позже из-под завалов достали пострадавшую бабушку, женщина жива. Также известно, что во время спасательной операции были извлечены тела 5 погибших людей.

Президент Украины отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа", - написал Владимир Зеленский.

Он также поделился жуткими кадрами с центра столицы, на которых видно, как горит дом после "прилета".

Также в Сети появилось видео с нагрудной камеры полицейского, которая зафиксировала момент попадания дрона в жилой дом.

Другие новости:

война в Украине Укроборонпром вторжение России Алексей Арестович
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:36

Ехал на украденной у журналистов машине: в Херсоне "денацифікувався" российский пропагандист

19:28

Сказка со счастливым концом: 4 знака зодиака в 2023 году встретят свою любовь

19:27

Правительство просит украинцев готовиться: "российский террор продолжится"

19:25

В Украине потеплеет: синоптики рассказали о резкой смене погодыВидео

19:15

Крах недоимперии случится не завтра, но он неизбеженмнение

Реклама
19:04

Петля на войсках РФ вокруг Херсона затягивается, им грозит крупное поражение – экспертВидео

19:00

Гороскоп на завтра 22 октября 2022: Ракам – счастливый случай, Козерогам – неприятный разговор

18:48

Что нельзя носить женщине после 50 лет: 12 вещей, которые нужно выбросить из шкафа и стать свободной

18:38

"Все закачаются": к зиме состоится презентация мощного отечественного вооружения - АрестовичВидео

18:15

Бесплатный ваууматор, освежитель воздуха и еще 3 необычных способа использовать пылесос

18:05

Армия Украины освободила почти всю Харьковщину: РФ удерживает 25 населенных пунктовВидео

17:55

График отключения электроэнергии в Украине: как узнать, когда у вас отключат свет

17:35

"Когда вместо мозгов - какашки": Гордон показал силиконовую патриотку РФ без образования

17:28

Самая вкусная закуска на все случаи жизни: маринованные яйца за 1 сутки - рецептВидео

17:27

Предают раз за разом: имена мужчин, которым нельзя прощать грехиВидео

17:16

6 ошибок при пользовании сковородкой, после которых можно выбрасывать ее в мусорку

16:58

Приметы на 22 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год в доме была удачаВидео

16:38

ВСУ освобождают Херсонскую область: оккупантов РФ выбили из 88 населенных пунктовВидео

16:00

Войска РФ украли стиралку в Украине: видео двух оккупантов с машинкой в руках попало в СетьВидео

15:57

Лукашенко резко "переобулся" и заявил, что он якобы не хочет войныВидео

Реклама
15:48

Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, ударит ли Путин по Украине тактическим ядерным оружиемВидео

15:47

"Страшнее ядерного удара": ученый о катастрофических последствиях подрыва Каховской ГЭСВидео

15:29

"Много бестолковых браков, разводов, романов": Лолита высказалась о своей "несчастной" жизни

15:23

У каждого человека есть дар: как узнать свой талант по дате рождения

15:04

Пропагандисты РФ везли ворованное: детали удара по Антоновскому мостуВидео

14:55

"Должен исчезнуть как элемент пропаганды врага": Данилов призвал убрать русский язык из УкраиныВидео

14:46

Ни слова о войне: украинская пловчиха Клочкова пропала и закрыла свои соцсети

14:32

Мобилизованные могут развернуть автоматы против оккупантов: Фейгин о новой проблеме для РФВидео

14:00

"Шахеды" маскируют под "Герани": в СБУ заявили, что Иран намеренно помогает РФ в войне против УкраиныВидео

13:45

ВСУ сбили крылатую ракету РФ: в Сети показали зрелищное видео перехватаВидео

13:42

Сила музыки: украинские защитники спели с оркестром "Ой у лузі червона калина"Видео

13:39

Променял детей и жену на войну: ВСУ ликвидировали "мобика" из Свердловской области РФФотоВидео

13:24

"Ударим по вашим военным объектам": в ВСУ советуют армии Беларуси не соваться в УкраинуВидео

13:18

Выходные в ноябре 2022 в Украине: сколько будем отдыхать в условиях военного положения

12:58

"РФ делает шаги отчаяния": Данилов предупредил о двух сложных месяцах в УкраинеВидео

12:54

Путин смягчил позицию: Эрдоган высказался о переговорах Украины с РФВидео

12:45

"Теперь мы – страна женщин": после начала мобилизации в Москве почти не осталось мужчин - NYTВидео

12:40

"В РФ абсолютный беспредел": Фейгин рассказал, готовится ли Москва к ядерному ударуВидео

12:31

"Выключаем чайники и утюги": украинцам массово отключают электроэнергиюВидео

12:00

"Избрали фашиста": Данилов припечатал Путина и предсказал распад РоссииВидео

Реклама
11:59

Странно, но это работает: зачем люди добавляют молоко и сок при варке круп

11:37

Попал под удар HIMARS: в Херсоне ликвидировали известного пропагандиста РФВидео

11:23

"Украина контактирует с Маском": Резников поставил точку в скандале вокруг StarlinkВидео

11:10

ВСУ получили средства связи и разведки при содействии Favbet Foundation

11:05

Фейгин объяснил, почему ВСУ наплевать на "военное положение" ПутинаВидео

11:04

"ВСУ "откобзонят" всех россиян за 18 дней": Арестович оценил угрозу вторжения со стороны БеларусиВидео

10:37

Заменит после смерти: всплыли новые данные о двойнике ПутинаВидео

10:20

"Оккупанты вывозили награбленное": по Антоновскому мосту "прилетело" после визита Аксенова и КириенкоВидео

10:07

"Срочно прекратить боевые действия": у Зеленского заявили, что в РФ остался один способ сохранить лицоВидео

09:57

РФ ударила ракетами по Харькову и Запорожью: есть раненые и разрушенияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиМодный маникюрОкрашивание волос
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять