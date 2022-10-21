"Все закачаются": к зиме состоится презентация мощного отечественного вооружения - Арестович

Арестович анонсировал презентацию нового украинского вооружения / Коллаж фото t.me/O_Arestovich_official, Укроборонпром

Уже скоро в Украине презентуют новое мощное отечественное вооружение, которое позволит более эффективно защищаться от российских оккупантов. Презентация состоится уже до наступления зимы. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович заинтриговал тем, что вскоре презентует Укроборонпром.

"Люди, которые называют себя знающими, сказали мне, что не далее, как с первыми холодами мы такое увидим — прям такое увидим. И все это будет непременно отечественного производства и в товарных количествах, что просто все закачаются. Я сказал людям: "Окей. Можно это сообщать вслух людям?". Сказали: "Сообщай, мы ручаемся". Ну вот тогда: ручаетесь, я сообщаю", — сказал Арестович.

В создании этих боеприпасов, в частности, дронов, задействованы промышленности многих других стран. Эти дроны смогут лететь на расстояние 1000 километров. Они заставят Кремль задуматься о том, действительно ли им необходимо применять иранские дроны для ударов по Украине.

Арестович не исключил, что после их презентации на территории РФ "начнет что-то происходить".

"Мы же не атакуем российскую территорию. Если там вдруг в Москве начнет что-то происходить, как в Белгородской (области - Главред), значит — это болезнь курение не в том месте перевернулась с Белгородской — Белгородской, Воронежской и Курской", — добавил Арестович.

Напомним, ранее в Укроборонпроме заинтриговали изображением части украинского боеприпаса, разработка которого уже завершается. Он может поражать цели на расстоянии до 1000 км, а его боевая часть будет весить 75 кг.

Атака дронов на Киев 17 октября

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Вспыхнул пожар. В результате удара "шахида" по дому сразу удалось спасти 18 людей. Позже из-под завалов достали пострадавшую бабушку, женщина жива. Также известно, что во время спасательной операции были извлечены тела 5 погибших людей.

Президент Украины отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа", - написал Владимир Зеленский.

Он также поделился жуткими кадрами с центра столицы, на которых видно, как горит дом после "прилета".

Также в Сети появилось видео с нагрудной камеры полицейского, которая зафиксировала момент попадания дрона в жилой дом.

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