Войска РФ украли стиралку в Украине: видео двух оккупантов с машинкой в руках попало в Сеть

Российские оккупанты тащат из частного дома в Украине стиральную машинку / Скриншот видео Соцсети

Войска России в Украине отличились очередным фактом грабежа мирных украинцев. Два российских вояки украли из частного дома стиральную машинку. Они волокли стиралку несколько сотен метров, останавливаясь, чтобы передохнуть. Для перевозки краденого "трофея" они оставили за деревом военный автомобиль.

Видео с воровством российской армии стиральной машинки попало в Сеть. Где конкретно они украли стиралку – неизвестно.

Войска РФ с "трофеем" в руках - стиральной машинкой / Скриншот видео Соцсети

На видеозаписи заметно, как два военных РФ в форме тащат стиральную машинку из частного жилого дома. Оккупанты волокли ее по улице 100-200 метров к военному авто со свастикой V, которое оставили за деревом, так и не подъехав поближе к дому.

Погрузив украденную стиралку в автомобиль, они вернулись в разрушенный дом.

Напомним, оккупанты РФ в Украине постоянно что-то воруют – все, что попадется под руку, включая даже унитазы и собачьи будки.

К примеру, один из оккупантов рассказал, как украл из дома украинцев аджику. По словам российского военного, он смародерил пастообразную массу и съел ее вместе с содержимым своего пайка.

А другой оккупант и вовсе приехал в Россию в украденной военной форме ВСУ. Он выступил в ней на митинге и сказал, что российским захватчикам, дескать, тяжело в Украине и попросил "помощи".

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