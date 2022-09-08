Украл аджику: оккупант похвастался жене мародерством и пожаловался на потери

Оккупант хвастается, что занимается мародерством / коллаж фото УНИАН и Reuters

Российский военнослужащий в телефонном разговоре со своей супругой похвастался тем, как он "героически" занимается мародерством в оккупации и посетовал на потери в своем подразделении.

По данным перехвата нового разговора оккупанта, которые обнародовало ГУР МО Украины, враг говорит, что именно их роту должны заменить, потому что личного состава осталось мало. Женщина обеспокоенно спрашивает, где именно находятся другие, а оккупант объяснил, что они погибли или получили ранения. Затем россиянин рассказал, как именно он питается.

"Из пайка рис куриный да овощи, а сверху аджику взял. Рядом столько домов, смародерил и все", - пояснил оккупант.

Напомним, ранее сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее сообщалось, что украинская авиация нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

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