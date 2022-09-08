Оккупантам отрезают пути отступления: ВСУ разбили две переправы РФ на Херсонщине

Уничтожены вражеские переправы на Южном направлении / Фото УНИАН

На Южном направлении Вооруженные силы Украины за ночь ликвидировали почти 30 оккупантов, уничтожили 4 танка и боевую машину десанта, сообщил спикер оперативного командования Пивдень Владислав Назаров.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения за ночь поразили пункт управления, район сосредоточения вражеского ракетно-артиллерийского вооружения и 2 понтонных моста – в Дарьевке и Херсоне. Подтвержденные потери врага составляют 29 рашистов, 4 танка и боевая машина десанта", - рассказал он.

По его словам, подразделения Сил обороны продолжают позиционные бои, улучшая свое положение, не допуская продвижения врага.

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Пытаясь обнаружить уязвимые места позиций ВСУ, враг активизировал воздушную разведку.

"Но нашими подразделениями точно заземлены 3 беспилотных шпиона в Николаевском и Криворожском районах", - отметил Назаров.

Он добавил, что в течение ночи враг дважды нанес ракетный удар по Березнеговатской громаде Николаевской области. Крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 были выпущены из самолетов по открытым поверхностям. В результате попадания загорелись поля, люди не пострадали.

Напомним, ранее сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее сообщалось, что украинская авиация нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

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