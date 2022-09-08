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Оккупантам отрезают пути отступления: ВСУ разбили две переправы РФ на Херсонщине

8 сентября 2022, 17:57

Сил обороны продолжают позиционные бои, улучшая свое положение, не допуская продвижения врага.

На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада
Уничтожены вражеские переправы на Южном направлении / Фото УНИАН

На Южном направлении Вооруженные силы Украины за ночь ликвидировали почти 30 оккупантов, уничтожили 4 танка и боевую машину десанта, сообщил спикер оперативного командования Пивдень Владислав Назаров.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения за ночь поразили пункт управления, район сосредоточения вражеского ракетно-артиллерийского вооружения и 2 понтонных моста – в Дарьевке и Херсоне. Подтвержденные потери врага составляют 29 рашистов, 4 танка и боевая машина десанта", - рассказал он.

По его словам, подразделения Сил обороны продолжают позиционные бои, улучшая свое положение, не допуская продвижения врага.

Видео дня

Пытаясь обнаружить уязвимые места позиций ВСУ, враг активизировал воздушную разведку.

"Но нашими подразделениями точно заземлены 3 беспилотных шпиона в Николаевском и Криворожском районах", - отметил Назаров.

Он добавил, что в течение ночи враг дважды нанес ракетный удар по Березнеговатской громаде Николаевской области. Крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 были выпущены из самолетов по открытым поверхностям. В результате попадания загорелись поля, люди не пострадали.

Напомним, ранее сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее сообщалось, что украинская авиация нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

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