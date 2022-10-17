Будут лупить на расстоянии 1000 км: на вооружении Украины появятся мощные боеприпасы

В Украине появится новый мощный боеприпас / Коллаж фото УНИАН, Укроборонпром

В Украине на вооружении появится боеприпас, который способен поражать цели на расстоянии до 1000 км. Об этом заявили в Укроборонпроме.

Лишь боевая часть такого боеприпаса будет весить 75 кг. Государственный концерн уже заканчивает его разработку.

"Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – говорится в сообщении.

Пресс-служба предприятия опубликовала фрагмент этого боеприпаса.

В Украине появится новый мощный боеприпас / Укроборонпром

Также в Укроборонпроме вспомнили об атаке иранскими дронами-камикадзе по Киеву. Они назвали эту атаку "агонией Российской Федерации".

"Россияне не сломают ни наши планы, ни наш дух. Укроборонпром работает в усиленном режиме с момента полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое "ничего" то и дело проходит успешные испытания", – написали там.

Атака дронов на Киев 17 октября

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Вспыхнул пожар. В результате удара "шахида" по дому сразу удалось спасти 18 людей. Позже из-под завалов достали пострадавшую бабушку, женщина жива. Также известно, что во время спасательной операции были извлечены тела 3 погибших людей.

Президент Украины отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа", - написал Владимир Зеленский.

Он также поделился жуткими кадрами с центра столицы, на которых видно, как горит дом после "прилета".

Также в Сети появилось видео с нагрудной камеры полицейского, которая зафиксировала момент попадания дрона в жилой дом.

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